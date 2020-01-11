İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu

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İran ordusu geçen çarşamba gecesi Tahran'dan kalktıktan çok kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın insan hatasıyla vurulduğunu açıkladı.

İran ordusu tarafından devlet televizyonunda yapılan açıklamada Ukrayna Havayolları'na ait uçağın Devrim Muhafızları'na ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiği ve bu sırada hata sonucu vurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada kazaya sebebiyet veren kişilerin ordu içinde yargılanacağı ve sorumlu tutulacağı bildirildi.

Çarşamba günü Tahran'da düşen uçaktaki 176 kişinin tümü hayatını kaybetmişti. İran ordusu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Tahran ilk etapta uçağın teknik bir arıza sebebiyle düştüğünü ifade etmiş ve kara kutuyu uçağın yapımcısı Boeing'e vermeyi reddetmişti. Kısa süre sonra ABD ve Kanada gibi Batı ülkeleri uçağın vurularak düşürüldüğüne dair bilgilere ulaştıklarını duyurdu.

İran: Kara kutu Fransa'ya gönderilecek

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini söyledi

Devrim Muhafızları sorumluluğu kabul etti

Reuters'ın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları komutanlarından biri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada sorumluluğu kabul ettiklerini söyledi.

Devrim Muhafızları'nın hava birliklerinin başı yaptığı açıklamada, "Keşke ölseydim de bu olayı görmeseydim" dedi.