İranlı gazeteci Ruhullah Zam, 'hükûmet karşıtı huzursuzluğu körüklediği' gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı

İran'da gazeteci - aktivist Ruhullah Zam, 'hükûmet karşıtı huzursuzluğu körüklediği' gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Yargı Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, gazeteci - aktivist Ruhullah Zam’ın 'hükûmet karşıtı huzursuzluğu körüklediği' gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Paris’te yaşayan Zam'ı 14 Ekim 2019'da İran'a getirdiğini ve tutukladığını açıklamıştı. Zam yönettiği 'AmadNews' adlı Telegram kanalıyla 2017 yılında İran’daki protestolara destek vermişti.

İran’da 2009 yılında yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle başlayan gösterilere katılan Ruhullah Zam, bir süre hapis yatıp serbest kaldıktan sonra Fransa’ya yerleşerek medya faaliyetlerine başladı.

Rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zam, kurucusu olduğu Amadnews üzerinden İran devlet kurumlarındaki yolsuzluklara dair belgeler sızdırarak kısa sürede popüler bir figür haline geldi. Ruhullah Zam’ın din adamı olan babası Muhammed Ali Zam, İran İslami Tebliğat Kurumu’nun Sanat Ofisi’nin eski başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabinesinde Kültür İşleri Kurumunda görevliydi.

Ruhullah Zam’ın babasının reformist kanatta Ruhani’ye yakın biri olması muhafazakârlar içinde tartışmalara neden olmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu’nun kıdemli üyelerinden Hasan Abbasi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Amadnews’in İstihbarat Bakanlığı tarafından desteklendiğini, İstihbarat Bakanı’nın bu Telegram kanalının arkasındaki isim olduğunu ileri sürmüştü. Hasan Abbasi bu sözleri sebebiyle 6 ay hapse mahkûm olmuştu. Bu bağlamda Amadnews konusunun İran İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Servisi arasında bir husumete sebep olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yakalanan Ruhullah Zam’ın yargılanma sürecinde yapacağı açıklamalar İran iç siyasetindeki dengelere etkisi merak ediliyor. Ruhullah Zam, 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye’nin genelinde meydana gelen elektrik kesintisinin, İran tarafından düzenlenen bir siber saldırıdan kaynaklandığını iddia etmişti. Amadnews tarafından bu konuya ilişkin belgeler yayınlanmıştı. Söz konusu belgeleri sızdırdıkları gerekçesiyle 23 Devrim Muhafızı Ordusu askerinin tutuklanması Amadnews’in iddialarını doğrulamıştı.