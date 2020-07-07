İran'da düğüne katılan 200 kişi Koronavirüs'e yakalandı, 5 kişi öldü

İran’da düzenlenen iki farklı düğün törenine katılan toplam 200 kişide Koronavirüs tespit edilirken, 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seraceddin Arifniya, "Eyalette bulunan ve Koronavirüs vakası bulunmayan Taşlı Burun Köyü'nde 2 düğün töreni yapıldı ve 2 hafta geçmeden bu iki düğüne katılan 200 kişide Covid-19 tespit edildi. Ne yazık ki, 5 kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Gülistan eyaletinde Koronavirüs tehdidinin devam ettiğini ve hastanelerde günlük hasta yatışında artış olduğunu söyleyen Arifniya, “Eyalette bazı hastanelerin kapasitesi artık Koronavirüs hastalarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor" dedi.

Ders alınmaması durumunda kaybeden tarafın kendileri olacağını ifade eden Arifniya, "Biz gerekli uyarıları halka veriyoruz. Medya da bu konuda gerekenleri yapmalı" diye konuştu.