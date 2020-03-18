İran'da 103 yaşındaki kadın Koronavirüs'ü yendi

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip Koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, Koronavirüs'e yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi" dedi.

Çin'de Koronavirüs'e yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüs'e yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhankentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.