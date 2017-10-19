İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Başbakan Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başbakan Yıldırım, Cihangiri'yi resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cihangiri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.