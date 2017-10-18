İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri, yarın Ankara'ya geliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.



Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.



Cihangiri ile 28 Eylül'de telefon görüşmesi yapan Yıldırım, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız" demişti.