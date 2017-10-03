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Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye açıklaması: İşbirliğini ilerletmeliyiz

"İran ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkiler iyi bir konumdadır"

03 Ekim 2017 02:08

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ağırlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkiler iyi bir konumdadır ancak diğer alanlarla tutarlı bir şekilde askeri ve savunma işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeliyiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri'nin davetlisi olarak dün Tahran'a gitti.İran Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin sınır bölgelerinde istikrar sağlanması gerektiğini ve terör tehdidinin bu şekilde önlenebileceğini vurguladı.

Ruhani, "İran ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkiler iyi bir konumdadır ancak diğer alanlarla tutarlı bir şekilde askeri ve savunma işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

 

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