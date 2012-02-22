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Dünya

İran BM'nin nükleer denetçilerin tesis ziyaretine izin vermedi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İranlı yetkililerin ülkenin nükleer faaliyetleriyle ilişkili görülen bir askeri tesisi ziyaret etmelerine izin verilmediğini duyurdu.

22 Şubat 2012 10:08

 

 
T24 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkilisi denetçilerin İran'da iki gün süren temasları sırasında Parçin'deki askeri tesise erişim için yoğun çaba sarfedildiğini ancak sonuç alınamadığını belirtti.
 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiyo Amano, İran'ın taleplerini reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.
 
İran geçen hafta nükleer madde üretimini artıracak yeni bir makine tasarımını tanıtmıştı. Öte yandan İran Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Muhammed Hicazi, ülkesinin ulusal çıkarlarının tehlikeye girdiğini düşünürlerse önleyici saldırıda bulunma hakları olduğunu açıkladı. Hicazi, İran'ın düşmanlarından yönelen tehditlere karşı kendini savunma vizyonunu aktardığı açıklamasında, ülkesinin ulusal çıkarları tehlikeye atılırsa, düşman ülkenin harekete geçmesini beklemeden İran'ın saldırıya geçerek önlem alacağını kaydetti.
 

Saldırı tehdidi

 
İran'ın nükleer programını bir tehdit olarak gören İsrail yönetiminden yetkililer de İran'a karşı bir önleyici saldırının gerekli olabileceğine işaret etmişlerdi.
 
Yakın zaman içinde İsrail'e önleyici saldırı seçeneğinden uzak durması çağrısında bulunan Amerikalı ve İngiliz yetkililer, İran'a uyguladıkları ambargo politikasının etkisini göstermeye başladığını ve diplomasiye zaman tanınması gerektiğini söylediler.
 
BBC muhabiri James Reynolds, İran'ın hem askeri hem de siyasi liderlerinin sıklıkla, eğer koşullar gerektrirse ülkenin düşmanlarını yenilgiye uğratacak güçte olduklarını vurgulayan açıklamalar yaptıklarını söylüyor.
 
ABD ve İsrail başta gelmek üzere Batılı ülkeler İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyor. Nükleer tesislerindeki faaliyetlerinin meşru olduğunu savunan İran, tesislerinin sadece sivil enerji ve tıbbi araştırma amacı taşıdığını söylüyor. Geçen hafta Amerikan Savunma İstihbarat Dairesi Direktörü General Ronald Burgess, Kongre'ye yaptığı açıklamada, İran'ın saldırıya uğraması durumunda füze saldırısıyla karşılık verebileceğini belirtti. Fakat General Burgess, İran'ın askeri bir ihtilafı başlatma veya kasten kışkırtma niyetinde görünmediğini de kaydetti. (BBC Türkçe)
 

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