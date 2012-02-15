İran dediğini yaptı, artık kendi nükleer yakıtını kullanacak!

İran birkaç gün önce sinyalini verdiği önemli açıklamayı bugün yaptı. Tahran Araştırma Reaktörü’nde bugünden itibaren yerli üretim nükleer yakıt çubukları ve dördüncü nesil santrifüjler kullanılacak.

ISNA haber ajansına konuşan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bekiri, “İlk yerli yapım nükleer yakıt çubukları, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın huzurlarında Tahran Nükleer Araştırma Reaktörü’ne yüklenecektir” dedi.

İran devlet televizyonu, yerli üretim dördüncü nesil uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin de bugün kamuoyuna sunulacağını duyurdu.

Haberde, "Yerel üretim dördüncü nesil santrifüjlerin hızı ve üretim kapasitesi daha yüksek. Santrifüjler bugün tanıtılacak" denildi.

İlk sinyali Cumartesi günü verdi

Ahmedinejad, Cumartesi günü İslam Devrimi’nin 33’üncü yıldönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, çok kısa bir süre içinde nükleer alanda elde edilen çok büyük başarıları dünyaya duyuracaklarını söylemişti.

İran, Ocak ayında nükleer enerji santrallerinde kullanılacak yakıt çubuklarının üretim ve deneme süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. Bu gelişme, İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların, nükleer çalışmalardaki ilerlemelerin önüne geçemediği şeklinde yorumlanmıştı.

Dahası bu gelişmeyle İran'ın nükleer faaliyetlerinde dışa bağımlılığı bir nebze daha azalmış oldu.

İran: Mecbur kaldık

Tahran’daki araştırma reaktöründe tıpta ve tarımda kullanılan radyoaktif izotoplar üretiliyor.

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, kısa bir süre içinde tükenmesi beklenen Arjantin malı yakıt çubuklarının yerine yenilerini almak için yapılan görüşmelerde başarı elde edilemediği için kendi yakıtlarını üretmeye mecbur kaldıklarını belirtiyor.

Batılı ülkeler ise İran’ı gizli gizli nükleer silah geliştirmekle suçluyor.

İran ile P5+1 ülkeleri arasında en son Ocak 2011’de İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sonuç vermemişti. Ancak İran yeni müzakerelere açık olduğunu her fırsatta belirtiyor. Bekiri, bugün içinde P5+1’in temsilcisi AB Dış Politika Şefi Catherine Ashton’a müzakerelerle ilgili bir yanıt göndereceklerini de sözlerine ekledi.

AB ülkeleriyle yaptırım görüşmesi

Yarı resmi Mehr haber ajansı da altı Avrupa ülkesi büyükelçisinin AB yaptırımlarını görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini bildirdi.

Habere göre, görüşmelere İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve Hollandalı diplomatlar katılacak.