İran'dan nükleer alanda büyük atılım açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bugün yaptığı açıklamada, “çok yakın bir zaman içinde nükleer alanda gerçekleştirdikleri büyük bir atılımı duyuracaklarını” belirtti.



Ahmedinejad İslam Devrimi’nin 33’üncü yıldönümü kutlamalarında konuşma yaparken, devlet televizyonundan yayınlanan etkinliklere on binlerce insan katıldı. İranlılar, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in resimlerini taşıyarak, “İsrail’e ve ABD’ye ölüm” sloganları attı.



Ahmedinejad, başkent Tahran’ın Azadi (Özgürlük) Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Gelecek günler içinde dünya İran’ın nükleer alanda yaptığı çok önemli ve çok büyük atılımları duyacak” dedi. İran Cumhurbaşkanı, söz konusu atılım hakkında detay vermedi.

Yeni uranyum tesisine mi işaret etti



Analistler, Ahmedinejad’ın sinyalini verdiği büyük açıklamanın, Tahran’ın güneyinde kalan Fordo bölgesinde açılacak yeni uranyum zenginleştirme tesisi olabileceğini belirtti. Söz konusu tesisin yüzde 3.5, 4 ve 20 oranında uranyum zenginleştirme kapasitesi olduğu iddia ediliyor.



Ahmedinejad, “Dünya şunu bilmeli ki, İran prensiplerinden ve nükleer alanlaki haklarından vazgeçmeyecek... Bize uygulanan baskı faydasız. Biz nükleer alanda bilgiye sahip olduğumuz gibi nükleer ihtiyaçlarımızı kendi bilim insanlarımızla karşılayabiliriz” dedi.



ISNA haber ajansı, Ahmedinejad’ın törenleri takip eden basın muhabirlerine, “İran mutlaka tarih yazmalı ve dünyayı değiştirmeli” dediğini belirtti.

Baskılar devam ediyor



İran’ın nükleer programının silah üretmeyi amaçladığını öne süren ABD ve müttefikleri, Tahran’ı nükleer müzakerelere ikna edebilmek için yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. İran, nükleer programının sadece sivil amaçlı olduğu konusunda ısrar ediyor.



Son iki yıl içinde beş nükleer fizikçisi suiksta maruz kalan İran, ABD ve İsrail’i bu suikastlardan sorumlu tutarken, uluslararası baskılara asla boyun eğmeyeceğini belirtmişti. En son suikastta, Natanz nükleer santralinde çalışan Mustafa Ahmedi Roşan, 11 Ocak tarihinde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.