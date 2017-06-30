İran: Bağdadi öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü 'birkaç farklı kanaldan' doğruladıklarını iddia etti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Devrim Muhafızları Özel Operasyon Birliği'ndeki temsilcisi Ali Şirazi, “Bağdadi'nin ölümünden şüphe duymadıklarını” söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. İran Devrim Muhafızları, bu ihtimali farklı kaynaklardan doğruladığını belirten bir açıklama yaptı.

Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Bağdadi’nin öldürüldüğü iddiası için "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yapmıştı.