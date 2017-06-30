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Dünya

İran: Bağdadi öldürüldü

Rusya, Bağdadi'nin "yüksek ihtimalle öldürüldüğünü" açıklamıştı

30 Haziran 2017 02:07

İran Devrim Muhafızları, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü 'birkaç farklı kanaldan' doğruladıklarını iddia etti. 

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Devrim Muhafızları Özel Operasyon Birliği'ndeki temsilcisi Ali Şirazi, “Bağdadi'nin ölümünden şüphe duymadıklarını” söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. İran Devrim Muhafızları, bu ihtimali farklı kaynaklardan doğruladığını belirten bir açıklama yaptı.

Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" demişti. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü  Adrian Rankine-Galloway, Bağdadi’nin öldürüldüğü iddiası için  "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yapmıştı.

 

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