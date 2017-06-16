Pentagon'dan Bağdadi açıklaması: Doğrulayacak bilgiye sahip değiliz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'yi mayıs ayındaki bir hava saldırısında öldürmüş olabileceği yönündeki haberleri doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü IŞİD’in lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi.

Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de mayıs ayının sonunda Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.