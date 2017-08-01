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Dünya

İran, ABD'yi BM'ye şikâyet etti

İran ve ABD’nin de dahil olduğu 5+1 ülkeleri 2015'te tarihi bir nükleer anlaşma imzalamıştı

01 Ağustos 2017 18:41

Tahran yönetimi, geçen ay aldığı yeni yaptırım kararı nedeniyle Washington’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etti.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, yeni yaptırımların tarihi nükleer anlaşmanın bazı bölümlerini ihlal ettiğini söyledi.

İran ve ABD’nin de dahil olduğu 5+1 ülkeleri 2015'te tarihi bir nükleer anlaşma imzalamış ve nükleer programın ilişkin bir dizi şartı kabul etmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Ancak seçim kampanyasından beri bu anlaşmayı eleştiren Trump yönetimi, geçen ay balistik füze programındaki rollerini gerekçe göstererek İranlı altı firmaya yeni yaptırımlar dayattı.

Bu yaptırımları BM Güvenlik Konseyi’ne şikâyet eden Tahran’ın ABD’ye karşı başka bir dizi önlem daha açıklaması bekleniyor. İran medyası dün, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bu kararları ilgili bakanlıklara yakın zamanda ileteceğini duyurdu.

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