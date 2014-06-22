İran ABD müdahalesi istemiyor



Resmi IRNA haber ajansına açıklamalarda bulunan Hamaney “ABD ve başkalarının Irak'ın iç işlerine müdahale etmesine şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi. Ayetullah Ali Hamaney IŞİD'e göndermede bulunarak "ABD'yi kendine özgü bir amaçları olmayan fanatiklerin varlığından avantaj sağlamaya çalışmakla" suçladı.

Ruhanî lider Hamaney, Irak'ta Nuri El Maliki hükümetinin "bu komployu halkı kapsayna kolektif çabalarla durdurma becerisine sahip olduğunu vurguladı.

"Bu Amerikalı yetkililerin iddia ettiği gibi Şiilerle Sünniler arasındaki bir savaş değil" diyen Hamaney “Irak'ta temel anlaşmazlık Irak'ı ABD kampına katmak isteyenlerle bağımsız bir Irak arayışı içinde olanlar arasındadır. ABD, kendi kör takipçilerini iktidara getirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Müslüman ülkeleri Sünni cihatçılara destek vermekten vazgeçmeye çağırdı. Ruhani “Müslüman ülkelere, petrodolarlarıyla (petrol satışından elde edilen dolar) teröristleri desteklemekten vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Bu vahşi teröristlerin yarın siz hedefi olacaksınız” dedi. Ruhani herhangi bir ülke isim vermezken İran kamuoyunda IŞİD'in malî ve askeri açıdan Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklendiği sıkça ifade ediliyor.