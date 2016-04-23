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Dünya

Ambargonun kaldırılmasının ardından bir ilk; İran ABD’ye nükleer satış yapacak

Anlaşma uyarınca İran arz fazlası ağır su ya da zenginleştirilmiş uranyumu yurtdışına satmak zorunda bulunuyor

23 Nisan 2016 10:27

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'ye 32 ton "ağır su" satışı için bir Amerikan şirketiyle anlaşma imzalandığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, nükleer anlaşmayla ilgili Ortak Komisyon toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Arakçi, İran'ın ABD'ye nükleer reaktörlerde kullanılan ağır su satışı yapacağını belirtti. 

Arakçi, "Anlaşmayı imzalamak için üç aydır müzakere halindeydik. Bugün 32 ton ağır su satışı anlaşması imzalandı." dedi. 

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015'te varılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına yönelik sorunların ele alındığı Ortak Komisyon'un üçüncü toplantısı, bugün Viyana'da gerçekleştirildi.

Nükleer anlaşmaya göre Tahran yönetimi, anlaşma uyarınca yeniden yapılandırılan Arak Ağır Su Reaktörü'nde ağır su kullanabilse de arz fazlası ağır su ya da zenginleştirilmiş uranyumu yurtdışına satmak zorunda bulunuyor. 

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