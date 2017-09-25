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Irak'tan 'Kerkük'te askeri güç bulundurma' kararı

Asker gönderme kararının Kerkük, Hanekin, Mahmur, Şengal ve Calavla için alındığı belirtildi

25 Eylül 2017 18:05

Irak meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı" denildi. 

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, asker gönderme kararının tartışmalı bölgeler olan Kerkük, Hanekin, Mahmur, Şengal ve Calavla’ya, ‘vatandaşları koruma’ amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Haydar İbadi, vatandaşların Kürdistan Bölgesi’nin kontrolündeki bölgelerde karşılaşabilecekleri tehdit ve zorlamalardan korumak için güvenlik güçlerini yönlendirdi" denildi.

Kerkük petrollerinin teslimi istendi

Öte yandan Irak Meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve IKBY referandumunda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Meclis Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili, düzenlediği basın toplantısında, "Meclis, Kerkük'teki petrol kuyularının merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan devlet memurlarının görevden uzaklaştırılması kararı verdi" dedi.

Zamili, söz konusu kararın güvenlik ve diğer bürokratik alanlarda görev yapan bütün memurları kapsayacağını söyledi.

Meclis ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki tüm sınır kapılarının da kapatılmasına karar verdi.

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