Irak'taki stadyum saldırısını yapan canlı bomba 15 yaşındaki bir çocuk çıktı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yakınında stadyumda düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 65'e yükseldi. IŞİD terör örgütünün korkunç saldırıda bu kez canlı bomba olarak bir erkek çocuk kullandığı ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, söz konusu canlı bombanın kimliği IŞİD üyesi Saifullah al-Ansari olarak açıklandı. 80 kişinin de yaralandığı saldırıda patlama anı stadyumdaki bir taraftar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bir izleyicinin cep telefonu ile maçı kaydettiği sırada korkunç patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından kamera kayıttan çıkıyor.