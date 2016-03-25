T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat’taki amatör küme maçında canlı bomba saldırısı; 45 ölü ve 80 yaralı

Saldırganın maç sonrası kalabalığın arasına girip bombayı patlattığı belirtildi

25 Mart 2016 22:58

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Al Asriya köyünde oynanan bir amatör maç sonrası bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Canlı bomba saldırısında en az 45 kişinin öldüğü polis kaynaklarınca doğrulanırken en az 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sporx’in haberine göre, haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre köyde oynanan amatör bir maç sonrası kazanan takım galibiyeti kutlarken kalabalığın arasına giren canlı bomba, üzerinde bulunan düzeneği patlattı.

AFP'ye konuşan bir polis memuru; "Maç sonrası kazanan takıma ödülü verilirken saldırgan kalabalık arasına girdi ve bombayı patlattı. Patlamada belediye başkanı da hayatını kaybetti." dedi.

 

ETİKETLER

saldırgan bomba patlama ırak bağdat amatör küme maç futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24