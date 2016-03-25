Bağdat’taki amatör küme maçında canlı bomba saldırısı; 45 ölü ve 80 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Al Asriya köyünde oynanan bir amatör maç sonrası bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Canlı bomba saldırısında en az 45 kişinin öldüğü polis kaynaklarınca doğrulanırken en az 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sporx’in haberine göre, haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre köyde oynanan amatör bir maç sonrası kazanan takım galibiyeti kutlarken kalabalığın arasına giren canlı bomba, üzerinde bulunan düzeneği patlattı.

AFP'ye konuşan bir polis memuru; "Maç sonrası kazanan takıma ödülü verilirken saldırgan kalabalık arasına girdi ve bombayı patlattı. Patlamada belediye başkanı da hayatını kaybetti." dedi.