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Dünya

Irak'ta yaşanan Türkmen - Kürt çatışmasında ateşkes ilân edildi

Olaylar cumartesi akşamı iki rakip siyasi partinin merkezlerinin yakınında bir patlama meydana gelmesinin ardından tarafların birbirine ateş etmeye başlamasıyla patlak verdiği belirtiliyor

25 Nisan 2016 08:01

Irak'ın Selahaddin Eyaleti'nde, Peşmerge ile Şii-Türkmen milis güçleri arasında hafta sonu çatışmaların yaşandığı Tuzhurmatu ilçesinde taraflar, ateşkes üzerinde uzlaştı.

Olayların cumartesi akşamı iki rakip siyasi partinin merkezlerinin yakınında bir patlama meydana gelmesinin ardından tarafların birbirine ateş etmeye başlamasıyla patlak verdiği belirtiliyor. Peşmerge ve Şii Haşdi Şabi güçleri, olayların başlangıcıyla ilgili birbirini suçluyor.

Pazar günü birçok yerleşim noktasına bomba atıldığı, ağır silahlarla karşılıklı çatışmalar yaşandığı, bazı evlerden dumanlar yükseldiği belirtiliyor. Binaların çatılarında birçok keskin nişancının konumlandığı aktarılıyor.

 

Irak lideri Abadi: IŞİD'le mücadeleye odaklanmalıyız

 

Olaylarda en az 10 kişinin öldüğü belirtiliyor. Pazar akşamı Peşmerge kuvvetleri ve Şii Halk Seferberlik Güçleri (PMF) ortak bir açıklamayla ateşkes üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

Kerkük Valisi Necim El Din Kerim de ortak toplantıda yer aldı. PMF yetkilisi Hadi El Amri, "Çatışmaları başlatan mahkemeye sevk edilmeli" dedi. Taraflar Salı günü Kerkük'te tekrar bir araya gelecek. Irak Başbakanı Haydar Abadi orduya, çatışmaları önlemek için gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.

Abadi, 'çatışmaların yatıştırılması ve IŞİD'le (Irak Şam İslam Devleti) mücadele çabalarına odaklanılması gerektiğini' söyledi. İki tarafın da olay ardından ilçeye takviye güç gönderdiği, bu güçlerin ilçede durmaya devam ettiği, durumun hâlâ gergin olduğu aktarılıyor.

 

2014'te IŞİD'e karşı birlikte savaşmışlardı

 

İlçede geçen yılın sonunda da benzer çatışmalar yaşanmış, olaylarda aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi ölmüş, birçok ev ve işyeri saldırıya uğramıştı. Tuzhurmatu, Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri. Buradaki Türkmenlerin büyük bölümü Şii mezhebine mensup. Kürtler ise Sünni mezhebinden.

Tuzhurmatu'da son dönemde yaşanan çatışmalarda hem etnik hem mezhepsel gerilimin rol oynadığı belirtiliyor. Bunun yanında ilçenin Erbil ve Bağdat yönetimleri arasındaki tartışmalı bölgelerden olmasının da gerilimde etkili olduğu iddia ediliyor. IŞİD 2014 yılında bölgede ilerleme kaydetmiş, Tuzhurmatu merkezini IŞİD'e karşı Kürt ve Şii-Türkmen güçler birlikte savunmuştu.

2000'li yıllarda El Kaide gibi gruplar ilçede Şii Türkmenlere yönelik onlarca bombalı saldırı gerçekleştirmişti.

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