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IŞİD, Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırdı

Peşmerge güçleri ve Şii gruplara ait Asaib Ehil el-Hak örgütü milisleri, IŞİD'in saldırılarına karşılık veriyor. Bölgedeki şiddetli çatışmalar devam ediyor

25 Ağustos 2014 02:54

IŞİD, Şii Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu ilçesine saldırı başlattı. Peşmerge güçleri ve Şii gruplara ait Asaib Ehil el-Hak örgütü milisleri, IŞİD'le çatışıyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının, Irak'ın Selahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine saldırı başlattığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre IŞİD militanları, Şii Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu ilçesine üç koldan saldırdı. Kerkük ve Tuzhurmatu arasındaki Elasrıya köyü, Tuzhurmatu-Tikrit yolundaki Selam köyü ve Hasa bölgesinde çatışmalar başladı.

Peşmerge güçleri ve Şii gruplara ait Asaib Ehil el-Hak örgütü milisleri, IŞİD'in saldırılarına karşılık veriyor. Bölgedeki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Tuzhurmatu ilçesi, Irak ordusunun çekilmesinin ardından 11 Haziran'da Iraklı Kürtlerin silahlı gücü peşmergenin kontrolüne geçmişti.

 

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