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Irak'ta Başika tepkisi sürüyor, Türk bayrağı yakıldı

Türkiye’nin, Başika kentine asker göndermesi sonrası oluşan tepkiler Irak’ta sokağa yansıdı

12 Aralık 2015 17:55

Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığını protesto eden bir grup başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda Türk bayrağı yaktı. Ankara'nın askerlerini çekmesi istendi.

Hürriyet’in haberine göre; Türkiye’nin, Musul’un Başika kentine asker göndermesi sonrası Irak’ta yarattığı tepkiler sokağa yansıdı. Bir grup Iraklı Türk bayrağı yaktı. Bağdat'ın yanı sıra dün Basra, Meysan ve Babil'de yolsuzluğa karşı düzenlenen kalabalık gösterilerde Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi de protesto edildi.

Krizi görüşmek üzere MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun önceki gün Bağdat’a yaptığı ziyaretin ardından Irak Başbakanı Haydar El İbadi, BM Güvenlik Konseyi’ne gitme talimatı vermişti. Irak, BM Güvelik Konseyi'ne mektupla başvurarak, Türk askerlerinin Irak'tan bir an önce koşulsuz olarak çekilmesini talep etti.

Irak'ın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Ali el-Hakim tarafından BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na sunulan mektupta, Türk askerlerinin Irak'ta bulunmasının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğu savunularak, Konsey'den, Türk askerlerinin Irak topraklarından çekilmesi ve bir daha Irak'ın egemenliğini ihlal etmemesini Türkiye'den talep etmesi istendi.

 

Şii lider Mukteda El Sadr: Türk işgali kapıda

 

Irak'ta Sadr grubu lideri Şii din adamı Mukteda El Sadır, "Türk işgali kapıda. Bazı gruplar buna karşı hem askeri hem de başka yollarla savaşıyor. Bu gruplar eğer görevlerini yapamazsa müdahaleye hazırız " dedi. Necef'in Kufe camiindeki hutbesinde cemaate seslenen El Sadır, grup olarak Amerikan işgaline karşı savaştıklarını hatırlattı. 

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