Dışişleri Bakanlığı: Başika Kampı'ndaki askerler için şu an geri çekilme yok ama intikal durdu

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, "Başika Kampı'ndaki askerler için şu an geri çekilme yok ama intikal durdu" dedi.

Türkiye, Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmış, üsse Bağdat yönetiminden sert tepki gelmişti. Irak Başbakanlığı, "Türkiye'nin derhal Irak topraklarından çekilmesini" istemişti.

Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün akşam Iraklı mevkidaşı ile görüştüğünü ifade ederek, "Çavuşoğlu görüşmede, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olduğunu söyledi" dedi. Bilgiç, Irak makamlarının hassasiyetleri doğrultusunda intikalin durduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bilgiç, "Türkiye olarark kararımız bundan sonra da ırak ın DAEŞ ile mücadelesine katkı sağlamaktır" dedi.