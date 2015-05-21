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Dünya

Irak’ta Başbakan’a ‘olaganüstü hal’ çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Iraklı Güçler Birliği üyesi Haydar Mela da, Başbakan Abadi’ye aynı çağrıyı yapmıştı

21 Mayıs 2015 15:07

Irak Parlamentosu Genel Güvenlik Meclisi üyesi İskender Wutut, Başbakan Haydar Abadi'ye, ülkede ''olağanüstü hal' ilan etmesi ve savaşta görevlerini yerine getirmeyen komutanların yargılanması için çağrıda bulundu.

IŞİD’in Irak’ta Anbar vilayetinin merkezi Ramadi kentini kontrol etmesinin ardından Irak ordusunun yaşadığı yenilgi, gündemin başlıca konusu. Irak Parlamentosu Genel Güvenlik Meclisi üyesi İskender Wutut, Başbakan Abadi’ye, ülkede ”olağanüstü hal” ilan etmesi ve Anbar’ın IŞİD’in eline geçmesi yüzünden savaşta görevlerini yerine getirmeyen, ihmalkarlığı bulunan komutanların yargılanması ve çok ağır bir şekilde cezalandırılmaları için çağrıda bulundu.

Basnews'te yayımlanan habere göre, Wutut, IŞİD’in işgal ettiği kent ve bölgelerden çıkarılması için tüm bakanlıkların savaşın hizmetine alınması ve gereken her şeyin yapılması önerisi de yaptı. Geçtiğimiz günlerde Iraklı Güçler Birliği üyesi Haydar Mela, Başbakan Abadi’ye aynı çağrıyı yapmıştı. Siyasi gözlemciler ülkede mezhep savaşı ve militarizmin hakim olmasında olmasından endişe ediyor.

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