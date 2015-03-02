Irak'ın son 10 yılına tanık olan tüfek

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki silah tamircisi Bahtiyar Aziz, kişisel koleksiyonundaki en değerli tüfek olarak gördüğü ABD piyade tüfeği M-16'nın Irak'ın yakın geçmişine tanıklığını, son sahibinin bir IŞİD militanı oladuğunu ve hava saldırılarında öldüğünü anlattı. Aziz silahının hikayesi için, "Eski bir Amerikan piyade tüfeği olan silahın üzerinde şarapnel parçacıklarının izleri var. Üzerindeki kan izleri çıkmamış ve yanık deri kokuyor" ifadelerini kullandı.

Aziz'in koleksiyonundaki silahın hikayesi şöyle:

"Irak'ın yakın geçmişini anlatabilecek bir tüfek varsa, o tüfek kesinlikle Erbilli silah tamircisi Bahtiyar Aziz'in elinde tuttuğu M-16'dır.

Eski bir Amerikan piyade tüfeği olan silahın üzerinde şarapnel parçacıklarının izleri var. Üzerindeki kan izleri çıkmamış ve yanık deri kokuyor.

Ateşleme mekanizması tahrip olmuş silah kullanılamaz halde.

Standart bir piyade tüfeği olarak üretilen bu silah, Irak'ın içinden geçtiği çalkantılı dönemerin tanığı.

BBC Türkçe'nin Times gazetesinden aktardığı habere göre, ABD'nin Irak'ı ilk işgalinden bu yana bu ülkeye yüz binlerce piyade tüfeği gönderildi. Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından tüfekler yeniden yapılandırılan Irak ordusuna bırakıldı.

Geçen yılın yaz aylarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak'ın geniş alanlarını kontrol altına aldı ve Irak ordusunun kaçarken ardında bıraktığı çok sayıda askeri teçhizatı da ele geçirdi."

'Son sahibi hava saldırısında öldü'

"Bahtiyar Aziz'in elindeki tüfeğin son sahibi de Guwer kasabası yakınlarında düzenlenen hava saldırılarında öldürülene kadar bir IŞİD militanıydı.

Silahı bulan bir Kürt savaşçı, tamir etmesi için Bahtiyar Aziz'e getirmiş."

36 yaşındaki Aziz, "Hava saldırıları başladıktan sonra IŞİD ardında makinalı tüfekler ve diğer silahları bırakarak gerç çekiliyor. Silahları ele geçiren peşmerge de tamir etmem için bana getiriyor" diyor.

Bahtiyar Aziz, geçen yıl Haziran ayında Musul'un IŞİD'in eline geçmesinin ardından işlerinin çok yoğunlaştığını söylüyor. Daha önce tamirat için dükkanına haftada 6 silah gelirken şimdi bu sayı 30'lara çıkmış.

Aziz silah tamirciliği işini babasından devralmış. Bahtiyar Aziz'in babası 1980'li yıllarda o dönemin Saddam Hüseyin karşıtı isyancıları olan Kürt peşmergeye silah yardımı yaptığı için hapis yatmış birisi.

Aziz bizimle konuşurken arkasında şahsi silah koleksiyonu duruyor.

"Kalaşnikof'u tercih ediyorum" diyen Aziz, tamiratının daha kolay olduğunu ifade ediyor.

Bahtiyar Aziz, tamirat için ise genelde Çin'den ithal edilen yedek parçaları kullanıyor. Orjinal yedek parçaların fiyatları 300 dolara kadar çıkarken, Çin üretimi parçaların 20 dolara mal olduğunu söylüyor.

Aziz, IŞİD'e karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı cepheye de giderek peşmergenin silahlarını ücret almadan tamir ediyor ve "IŞİD tüm dünya için tehdit, sadece Irak ya da Kürdistan için değil. Ben de silah tamir ederek ülkeme yardım ediyorum" diyor.