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Yaşam
Deutsche Welle

Irak Ulusal Müzesi açıldı

Irak Ulusal Müzesi 12 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı. Uzmanlar, müzeden çalınan 15 bin eserden 4 bin 300’ün geri kazandırıldığını açıkladı.

01 Mart 2015 19:57


Bağdat Müzesi olarak da bilinen Irak Ulusal Müzesi 12 yıl süren, zahmetli bir çalışma sürecinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Irak Turizm Bakanı Vekili Kais Hüseyin Raşid, “Geçen aylarda müzenin yeniden açılabilmesi için yürüttüğümüz hazırlıkları tamamladık, böylece müze tüm insanlara açık olacak” dedi. Radikal İslamcı IŞİD örgütünün Musul kentindeki Asur medeniyetinden kalma tarihi eserleri yok etmesine ilişkin açıklamalar da yapan Raşid, Bağdat Müzesi'nin yeniden açılmasının bu olaylara bir tepki olduğunu kaydetti. Raşid, müzesinin yeniden açılmasının Musul'daki zararın yol açtığı yaraların iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Dünyanın en büyük arkeolojik koleksiyonlarından birini barındıran Bağdat Müzesi, 2003 yılındaki Amerikan işgali sırasında yağmalanmıştı. O dönemde kaçırılan yaklaşık 15 bin tarihi eserden 4 bin 300'ünün geri alındığı ifade edildi. Raşid, şu anda kayıp durumda olan 10 bin eserin ise arandığını ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi ise Bağdat Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Biz medeniyeti koruyacağız ve onu yok etmek isteyenleri ele geçireceğiz” dedi.

Perşembe günü ortaya çıkan bir videoda, IŞİD milislerinin Musul'daki müzede heykelleri ve tarihi eserleri parçaladığı görülüyordu. Musul Müzesi de 2003 yılında yağmalanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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