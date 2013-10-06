Irak yine kan gölü: 85 ölü

Güvenlik güçleri ve hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Azamiyye semtinde, İmam-ı Azam Ebu Hanife türbesi yakınında Şii hacılara yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında ölü sayısı 48'e, yaralı sayısı 80'e yükseldi.

Bir başka intihar saldırı ise Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyindeki Şii kenti Balad'da düzenlendi. İntihar bombacısı, bir kafeye girdi ve üzerindeki bombaları patlattı. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Baş şüpheli olarak El Kaide görülüyor.

Bağdat'ın güneyindeki El-Yusufiyye bölgesinde, "Sahva Güçleri"ne bağlı bir kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Selahaddin iline bağlı Tikrit kentinde bir kahvehane yakınında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu, 12 kişi öldü, yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kerkük'ün güney batısındaki Ez-Zab bölgesinde düzenlenen saldırıda "Sahva Güçleri"ne bağlı 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Felluce'nin güneyindeki Eş-Şüheda semtindeki saldırıda da 1 kişi öldü.

Musul'un El-Kayyara bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü, 3 asker yaralandı. Kentin Vadi Hacer bölgesindeki kontrol noktasında da silahlı kişilerle polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis, 3 kişi hayatını kaybetti.

Musul'da da polis karakoluna ve bir okula bombalı intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 öğrencinin ve 5 polisin hayatını kaybettiği, en az 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Telafer ilçesine bağlı Kebek köyündeki polis karakoluna,bugün saat 11.00'da bomba yüklü kamyonet ve otomobille peş peşe iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda bomba yüklü kamyonet, polis karakolunun önünde patlatıldı. İkinci saldırı ise bomba yüklü otomobilin karakolun yanındaki Kebek ilköğretim okulunun önünde patlatılmasıyla gerçekleştirildi.

Her iki saldırıda 20 öğrenci ve 5 polis ile 2 intihar eylemcisi hayatını kaybetti, en az 70 kişi yaralandı. Musul, Telafer ve Duhok'taki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar içinde durumu ağır olanların fazla olduğu bildirildi.

Bir emniyet yetkilisinin bildirdiğine göre şiddetli patlamalar nedeniyle polis karakolu ve okul binasında ağır hasar oluştu. Öğrencilerin bir kısmı, patlamanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kaldı. Olaydan sonra üçüncü bir patlamanın yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı. Yaralıları taşıyan ambulanslar, olası saldırılara karşı askeri konvoyla hastanelere gönderildi. Polis, patlamaların yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Musul'da ayrıca silahlı saldırganlar çekim yapan iki gazeteciye ateş açtı. Irak'ın Eş-Şarkıyye televizyonunda görev yapan 1 muhabir ve 1 kameraman hayatını kaybetti.