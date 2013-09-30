Bağdat'ta saldırılar durulmuyor: sadece bu sabah 12 saldırı gerçekleşti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin yoğunlukta olduğu farklı bölgelerde bu sabah gerçekleşen 12 bombalı saldırıda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Bomba yüklü araçların patlatıldığı saldırılar, pazar yerleri, otoparklar ve işçilerin yoğun bulunduğu bölgelerde gerçekleşti.

Bağdat'ın Belediyyat ilçesindeki özel bir televizyon kanalının merkez binası yakınındaki patlamada ölü sayısı, son belirlemelere göre, 27.

Bağdat'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Sadr mahallesinde ise bir sebze pazarı hedef alındı. Saldırıda 7 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Bağdat'ın bir diğer mahallesi Şuala'da düzenlenen bombalı saldırıda da 6 kişi yaşamını yitirdi.

Henüz saldırıları üstlenen olmasa da, Şiilerin hedef alınması, El-Kaide'nin Irak'taki uzantılarından şüphelenilmesine sebep oldu.

Irak'ta Sünni-Şii çatışması giderek sertleşiyor. Sünnilerin hükümet karşıtı gösterilerinin sert bir biçimde bastırıldığı Nisan ayından beri düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 4 bin 500'ü geçtiği düşünülüyor.