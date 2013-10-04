Kuzey Irak tezkeresi TBMM'de

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Türkiye'ye yönelik terörist saldırılarına karşı, Irak'ın kuzeyine yönelik sınır ötesi operasyon yapma yetkisini hükümete veren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM’ye geldi. Hükümet 17 Ekim tarihinden itibaren bir yıl süre ile TBMM’den yetki talebinde bulundu. Suriye’ye yönelik tezkerenin görüşülüp AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmesinden sonra Kuzey Irak tezkeresi de Meclis’e gitmiş oldu.

Tezkerede, "Irak'ın kuzey bölgesinde terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliği ile ülkenin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık tehdit, bölgede ahiren meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle devam etmektedir'' denildi.

"Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin, teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve Türkiye'ye yönelik terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürüttüğü, siyasi ve diplomatik girişimlerini ve uyarılarını sürdürmekte olduğu" kaydedildi.