Irak: Türkiye ile IŞİD'in petrol ticareti doğrulanırsa BM Güvenlik Konseyi'ne gideriz

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nasır Nuri Muhammed, Türkiye’nin IŞİD’le yasa dışı petrol ticareti yaptığı iddialarının doğrulanması halinde konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıyacaklarını açıkladı.

Sputnik’e konuşan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nasır Nuri Muhammed, “Irak hükümeti, Türkiye’ye ilişkin iddialar konusunda yeterli kanıt ve detay sahibi olursa BM Güvenlik Konseyi’ne ve diğer uluslararası kuruluşlara hemen şikayet dosyası iletir” dedi.

Irak petrolünün kaçakçılık yoluyla petrol tankerleri vasıtasıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere taşındığı yönünde genel bilgilerin mevcut olduğunu da söyleyen Bakan Muhammed “Bu petrol IŞİD’in finansmanı için kullanılıyor” diye konuştu.



