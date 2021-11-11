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Yaşam

Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı

11 Kasım 2021 19:20

Irak’ta yemek servislerinin robot garsonlar tarafından yapıldığı ilk restoran açıldı.

Irak’ın Musul kentinde yemek servislerinin robot garsonları tarafından yapıldığı ilk restoran hizmet vermeye başladı.

Musul’daki Mühendislik Fakültesi mezunları tarafından kurulan White Fox isimli restoran uzay filmlerini andıran dekorasyonu ve dokunmatik masalarıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Irak’ta bir ilk sayılan restoranda müşteriler siparişlerini masalara gömülü olan tabletlerden veriyor ardından robot garsonlar siparişi masaya servis ediyor. Söz konusu robot garsonların yurt dışından getirildiği ifade edildi.

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