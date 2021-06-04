Irak'ta bin 700 kişinin öldüğü Spyker katliamının faili IŞİD'li Bolu'da yakalandı

Interpol tarafından tarafından aranan, Irak'ta bin 700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, IŞİD'li Arkan Taha Ahmad, Bolu'da yakalandı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.



Kırmızı bültenle aranan ve hakkında IŞİD terör örgütünün bin 700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)