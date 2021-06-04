T24 LogoT24 Logo
Diğer

Irak'ta bin 700 kişinin öldüğü Spyker katliamının faili IŞİD'li Bolu'da yakalandı

04 Haziran 2021 13:41

Interpol tarafından tarafından aranan, Irak'ta bin 700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, IŞİD'li Arkan Taha Ahmad, Bolu'da yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  IŞİD terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında IŞİD terör örgütünün bin 700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) 

IŞİDArkan Taha AhmedSpyker katliamıInterpolBolu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24