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Politika

Irak-Sincar'a olası operasyon için dört seçeneğin gündeme geldiği iddia edildi

28 Ocak 2021 11:51

T24 Haber Merkezi

Sabah gazetesi yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 2014 yılında IŞİD'in Ezidi soykırımına karşı oluşturulan PKK bağlantılı YBŞ güçlerinin bulunduğu Irak'ın Sincar bölgesine operasyonun masada olacağını yazdı. 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgiler aktaracak.

 

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