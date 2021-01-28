Irak-Sincar'a olası operasyon için dört seçeneğin gündeme geldiği iddia edildi

Böke'ye göre Ankara, Bağdat’a olası operasyonla ilgili dört öneri sundu.



1-Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması

2- Irak’ın operasyon yapması Türkiye’nin havadan desteklemesi

3- Erbil ile Bağdat’ın birlikte operasyon yapması

4- Türkiye’nin tek başına operasyon yapması

Ne olmuştu?

Sincar, 2015 sonuna kadar süren IŞİD karşıtı operasyonlarda büyük oranda yakılıp yıkılmıştı.