Irak-Sincar'a olası operasyon için dört seçeneğin gündeme geldiği iddia edildi

Böke'ye göre Ankara, Bağdat’a olası operasyonla ilgili dört öneri sundu.
1-Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması
2- Irak’ın operasyon yapması Türkiye’nin havadan desteklemesi
3- Erbil ile Bağdat’ın birlikte operasyon yapması
4- Türkiye’nin tek başına operasyon yapması
Ne olmuştu?
Sincar, 2015 sonuna kadar süren IŞİD karşıtı operasyonlarda büyük oranda yakılıp yıkılmıştı.
Altı yıl sonra ilk kez, 9 Ekim 2020'de Bağdat'taki Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Kürdistan Bölgesel Hükümeti, Sincar'ın güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için bir anlaşma imzalamıştı.
Anlaşmayla Sincar'daki PKK ve İran destekli ve Irak siyasetinde etkili Haşdi Şabi gibi mevcut silahlı grupların çekilmesi öngörülmüştü.