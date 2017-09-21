Irak ordusundan Havice'ye operasyon

Irak ordusu, dört gün sonra düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu öncesi IŞİD'i Kerkük'ün batısındaki Havice'den püskürtmek için harekat başlattı. Harekâtla ilgili açıklama Irak Başbakanı Haydan el İbadi tarafından yapıldı.

İbadi, "Tüm Irak topraklarları DAEŞ'ten temizleme sözümüze bağlılığımızın bir parçası olarak Havice'nin özgürlüğüne kavuşması için operasyon başlatıldı" dedi.

Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamada koalisyon güçlerinin Irak ordusuna havadan destek sağladığı belirtildi.

Kuzey Irak'taki özerk Kürt yönetimi, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleme kararı almıştı. Referandumun yapılacağı noktalar arasında Havice'nin bağlı olduğu Kerkük de bulunuyor. Referandumdan dört gün önce başlatılan operasyonun, oylamaya etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Birleşmiş Milletler, 85 bin kişinin operasyon nedeniyle Havice bölgesini terk edebileceğini belirtiyor.

Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin yaşadığı Kerkük, 2014'te peşmergenin kontrolüne geçmişti. Ancak IŞİD, Havice ve kasabalarındaki varlığını korudu.

Irak ordusu, IŞİD'e karşı başlattığı operasyonda son olarak Telafer'i örgütten geri aldı. Haziran ayında ise Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul IŞİD'ten temizlenmişti.

IŞİD 2014 yılında Irak topraklarının yaklaşık üçte birini ele geçirmişti.