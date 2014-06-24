Irak ordusu Suriye ve Ürdün sınır kapılarını IŞİD'in elinden aldı

Irak ordusuna bağlı El-Enbar Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu güçleri, Ramadi'nin Kaim ile Ratbe ilçelerinde IŞİD militanlarıyla girdiği çatışmanın ardından örgütün ele geçirdiği Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı ile Ürdün sınırındaki Taribil Sınır Kapısı'nı geri aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD'in bugün Irak'ın Suriye sınırındaki El-Kaim ve El-Velid sınır kapıları ile Ürdün sınırındaki Taribil Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerinin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Retbe ve Hadise ilçelerini ele geçirmişti. Çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil göç etmek zorunda kaldı.