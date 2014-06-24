T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak ordusu Suriye ve Ürdün sınır kapılarını IŞİD'in elinden aldı

IŞİD'in kontrolünde bulunan bazı bölgelere Irak ordusunun düzenlediği operasyonlar sürüyor

24 Haziran 2014 00:41

Irak ordusuna bağlı El-Enbar Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu güçleri, Ramadi'nin Kaim ile Ratbe ilçelerinde IŞİD militanlarıyla girdiği çatışmanın ardından örgütün ele geçirdiği  Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı ile Ürdün sınırındaki Taribil Sınır Kapısı'nı geri aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD'in bugün Irak'ın Suriye sınırındaki El-Kaim ve El-Velid sınır kapıları ile Ürdün sınırındaki Taribil Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerinin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Retbe ve Hadise ilçelerini ele geçirmişti. Çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil göç etmek zorunda kaldı.

 

ETİKETLER

ıraksınırışid

İlgili Haberler

IŞİD Ürdün sınırına dayandı!

IŞİD, Ürdün'ün başkenti Amman'a 320 kilometre yakınına kadar geldi, sınır kapısını ele geçirdi

IŞİD en önemli petrol ve su yataklarını ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti, Suriye ve Irak'ın en önemli petrol bölgeleri ile en büyük su kaynakları Fırat ve Dicle'yi çok büyük oranda kontrolü altında aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24