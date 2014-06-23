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Dünya

IŞİD Ürdün sınırına dayandı!

IŞİD, Ürdün'ün başkenti Amman'a 320 kilometre yakınına kadar geldi, sınır kapısını ele geçirdi

23 Haziran 2014 17:56

Irak’ta bulunan yerel kaynaklara göre IŞİD'e bağlı silahlı gruplar, Ürdün sınırında bulunan Terbil sınır kapısını da ele geçirdi. Anbar eyaletinde bulunan sınır kapısı, Bağdat yönetiminin bu bölgede elinde tuttuğu son noktaydı.

Iraklı yerek kaynaklar, Bağdat’a 575, Ürdün’ün başkenti Amman’a ise 320 kilometre uzaklıkta bulunan sınır kapısından geçişlerin tamamen durduğunu duyurdu.

Ürdün Enformasyon Bakanı Muhammed Mevmeni Reuters’e yaptığı açıklamada, 22 Haziran itibariyle sınır kapısına Irak tarafından ulaşımda sıkıntılar yaşanmaya başladığını söyledi.

Sınırdan geçmek isteyen araçların bazı silahlı gruplar tarafından engellendiği ve saldırıya uğradığını söyleyen Mevmeni, sınır kapısının iki ülke arasında ziyaret ve mal taşıma amaçlı kullanıldığını vurguladı.

Mevmeni, sınır kapısının ulaşıma tamamen kapatıldığını da ifade etti.

 

Nehir kıyısından ilerliyorlar

 

IŞİD Dicle nehrinin kıyısında yer alan Musul’u ele geçirdikten sonra da nehir boyunca ilerlemiş ve Tikrit’i de almıştı.

Cumartesi günü IŞİD ve aşiretlere bağlı silahlı gruplar, Irak'ın Suriye sınırındaki Kaim kentini ve sınır kapısını da tamamen ele geçirmişti.

Kaim sınır kapısı Irak'ın Anbar eyaletinin sınırları içinde ve Suriye'nin Deyr Ez Zor kenti sınırlarında yer alan Ebu Kemal sınır kapısının karşısında yer alıyor.

Rutba ise daha güneyde olmasına karşın Bağdat’ı Ürdün’e bağlayan yol üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir konumda.

Kaynak: Al Jazeera

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