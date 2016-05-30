Irak ordusu IŞİD'in elindeki Felluce kentine girdi

Irak'ın yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti olan Anbar'daki Felluce şehrini IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri almaya çalışan Irak ordusunun bugün yeni bir harekatla şehre girdiği açıklandı.

Operasyonu yürüten birlikleri komuta eden Korgeneral Abdülvahab el Saadi, kente güneyden girdiklerini, Namiye bölgesinden çatışma ve patlama seslerinin gelmeye başladığını söyledi.

Harekatla ilgili bilgi veren Saadi, "Terörle mücadele birlikleri, Anbar polisi ve Irak ordusu sabah saat 4 sularında üç farklı noktadan Felluce'ye girmeye başladı. IŞİD bölgede kalmaya çalışıyor ve çatışmaya devam ediyor" dedi.

Terörle mücadele birimlerinin de harekatta görevlendirilmesi, kent savaşının başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Sivillerin çoğu hâlâ kentte

Irak ordusuna karadan İran destekli Şii güçler, havadan ise ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon destek veriyor.

Başkent Bağdat'a 50 kilometre uzaklıktaki Felluce'yi geri alma operasyonu 23 Mayıs'ta başlatılmış, ancak hem IŞİD'in kentin çevresine kurduğu tuzaklar, hem de kentte yaşayan binlerce sivilin hâlâ tahliye edilememiş olması nedeniyle ordunun ilerleyişi oldukça yavaş gerçekleşmişti.

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Felluce'den şu ana kadar sadece birkaç yüz kişinin kaçabildiği sanılıyor. Irak hükümeti IŞİD'in sivillerin kenti terk etmesine izin vermediğini ve Fellucelileri 'canlı kalkan' olarak kullandığını söylemişti.

Felluce Ocak 2014'te IŞİD'in eline geçmiş ve örgütün Irak'ta aldığı ilk kent olmuştu.