Irak ordusundan IŞİD’in 50 bin sivili canlı kalkan olarak kullandığı Felluce’ye operasyon

Irak ordusu, Felluce'yi IŞİD'ten kurtarmak için düzenlediği operasyonda topyekûn saldırıya hazırlanırken, BM’nin kentte yaşayan 50 bin sivilin “IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını” belirtip yaşanılan mağduriyete dikkat çektiği belirtildi.

AlJazeera Türk’ün haberine göre, Enbar Operasyonlar Komutanı Tümgeneral İsmail Mehlavi, Felluce'yi IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamında, ordu birliklerinin kentin güneyindeki Fırat Nehri'ne ulaştığını belirtti.

Felluce'ye ulaşmak için arada sadece Fırat Nehri'nin kaldığına işaret eden Mehlavi, "Ordu birlikleri, El-Amiriyye nahiyesi ile Felluce'yi birbirine bağlayan yolun denetimini sağladı. Operasyonda 11 IŞİD militanı öldürüldü, örgüte ait 4 araç kullanılamaz hale geldi" dedi.

Kentte yaşayan 50 bin sivil bir yandan IŞİD’le, diğer yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, IŞİD’in ‘canlı kalkan’ olarak kullandığı sivillerin kentten çıkışına izin vermediğini duyurdu.

Sivillerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming, “IŞİD için savaşmayı reddeden erkek ve çocukların öldürüldüğüne dair duyumlarımız artıyor” dedi.

Ordu güçleri, polis teşkilatına bağlı unsurlar, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunan Felluce'yi geri almak amacıyla 23 Mayıs'ta ortak operasyon başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Iraklı güçlere hava desteği sağlıyor.