Irak ordusu, IŞİD'e karşı Telafer operasyonunu başlattı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'in IŞİD'den kurtarılması için yapılacak operasyonun bu sabah başladığını duyurdu.

İbadi, devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Telafer'deki IŞİD'lilerin teslim olmak ya da ölmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

İbadi konuşmasında teröristlere seslenerek: "Teslim olmazsanız sonunuz ölümdür. Daha önce girdiğimiz tüm savaşları kazandık ve bu zafer yürüyüşüne Telafer'de de devam edeceğiz" diye konuştu.

Telafer operasyonuna Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Şii Haşdi Şabi güçleri katılıyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana IŞİD’in elinde bulunuyor.