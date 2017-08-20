T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak ordusu, IŞİD'e karşı Telafer operasyonunu başlattı

Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in elinde

20 Ağustos 2017 12:18

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'in IŞİD'den kurtarılması için yapılacak operasyonun bu sabah başladığını duyurdu.

İbadi, devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Telafer'deki IŞİD'lilerin teslim olmak ya da ölmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

İbadi konuşmasında teröristlere seslenerek: "Teslim olmazsanız sonunuz ölümdür. Daha önce girdiğimiz tüm savaşları kazandık ve bu zafer yürüyüşüne Telafer'de de devam edeceğiz" diye konuştu.

Telafer operasyonuna Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Şii Haşdi Şabi güçleri katılıyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana IŞİD’in elinde bulunuyor.

 

ETİKETLER

IrakIŞİDMusulTelaferHaydar el İbadi

İlgili Haberler

ABD'nin Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonuna katılacağı iddiası

Irak Başbakanı Telafer'i kurtarma operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını bildirmişti

Irak ordusundan Telafer'e hava bombardımanı

Irak'ın Musul'u IŞİD'den geri almasının ardından ikinci hedef Telafer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24