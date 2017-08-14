ABD'nin Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonuna katılacağı iddiası

ABD askerlerinin, terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan türkmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu Telafer kentinin kurtarılması operasyonuna katılacağı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Irak ordusunda görevli Albay Abdullatif Halid el-Halidi, "Telafer'in doğusundaki Kahrez Askeri Üssü'nde ABD'li askeri danışmanlar ve destek topçu birliklerinin bulunduğunu" belirterek, Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonuna ABD askerlerinin katılmasının "kaçınılmaz" olduğunu ileri sürdü.

Telafer operasyonuna katılacak tüm güçlerin IŞİD'in bulunduğu bölgelere sınır olan noktalara konuşlandığını belirten Halidi, söz konusu güçlerin operasyon için yakılacak yeşil ışığı beklediğini söyledi.

Halidi ayrıca, Irak Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan terörle mücadele timlerinin de Telafer operasyonuna katılacağını kaydetti.

Musul'un batısında bulunan, nüfusun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer kentinin terör örgütü IŞİD'in elinden geri alınması için yapılacak operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri, ABD'li askeri danışmanlar ve Haşdi Şabi milislerinin katılması bekleniyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, daha önce yaptığı açıklamada Telafer'i kurtarma operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirmişti.

Terör örgütü IŞİD, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.