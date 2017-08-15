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Dünya

Irak ordusundan Telafer'e hava bombardımanı

Irak'ın Musul'u IŞİD'den geri almasının ardından ikinci hedef Telafer

15 Ağustos 2017 14:08

Irak ordusu, terör örgütü IŞİD'in elindeki Telafer'e hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Irak ordusu bir süredir bölgeye askeri sevkiyat yapıyordu. Bu sabah hava operasyonunun başladığı duyuruldu. Operasyon kapsamında Irak uçakları IŞİD hedeflerini bombalıyor.

Irak Savunma Bakanlığı sözcüsünün Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Irak ordu güçleri IŞİD'e ait bölgeleri havadan vurarak koalisyon güçlerine destek oluyor. 

Musul'un 80 kilometre batısında Telafer, Musul'un alınmasının ardından Irak ordusunun yeni hedefi olarak gösteriliyordu. 

IŞİD, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

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