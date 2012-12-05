Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi: PKK'ya en iyi cevabı bölge halkı verecektir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sözcüsü Sefin Dizayi Sefin Dizayi, PKK'yı Kandil'den çıkarmak için bir çok kez operasyon yaptıklarını ama başaramadıklarını dile getirirken, "PKK'ya en iyi cevabı bölge halkı sırt çevirerek verecektir" dedi.

Dizayi'nin, Yeni Şafak gazetesinden Burcu Bulut'un sorularına verdiği yanıtlardan bir bölüm şöyle;

Bölgede önünüzü görebiliyor musunuz? Sizce Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerde PKK bozucu bir unsur mu?

Son 30 yıldır PKK gerçeği ile savaşarak mücadele etmeye çalışıyoruz, fakat buna rağmen varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. PKK çocukların ölümü üzerinden iktidar oyunu oynayan bir güç değil artık. Ellerindeki imkânlar, teknolojik kapasite, stratejik düşünce gücü ve uluslararası konjonktür de farklı. Bu nedenle süregelen problemin artık müzakereler ile sağlanabileceği kanısındayım. Bölgede bir arada yaşayabilecekken savaşmak niye? PKK hangi nedenle halkı ayrıştırmaya çalışıyor? Bu sorulara PKK cephesinden gelen bir yanıt yok. Ama zaman içinde PKK'ya en iyi cevabı desteğini beklediği bölge halkının yüz çevirerek vereceğine inanıyorum.

PKK Kandil'de ve Kuzey Irak'ta. Yani sizin hâkim olduğunuz bölgede. PKK'yı isterseniz Kandil'den söküp atamaz mısınız?

Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de PKK'yı püskürtmek onları dize getirmek için defalarca savaştık ama yerinden oynatamadık.

Kürt sorununun çözümünde Öcalan'ın rolü ne olabilir? Bu konu Türkiye'de tartışmalı. Terör örgütünün Öcalan'ı artık dinlemediği konuşuluyor. Siz ne diyorsunuz?

Abdullah Öcalan örgütün lideri olduğunu defalarca kanıtladı. Kendisini ziyaret eden abisi Mehmet Öcalan vasıtasıyla, cezaevinden gönderdiği mesajla açlık grevlerinin son bulmasını sağlaması bunun kanıtı niteliğinde. Bu gösteri onun PKK üzerinde hâlâ yüzde 100 otoriter bir konuma sahip olduğunu gösterdi. Bu demek oluyor ki Öcalan ile yapılacak görüşmeler Kürt sorunun çözümünde kilit rol oynayabilir.

Başbakan Erdoğan'la yapılan görüşmelerde bulunmuş biri olarak, Ankara-Erbil arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı nasıl yorumlarsınız?

Ankara-Erbil ilişkileri memnun edici bir doyuruculuğa ulaşmış durumda ve ilişkilerin bu konuma gelebilmesi için o kadar çok çaba ve enerji sarf edildi ki! Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde gerek Başbakan Erdoğan gerekse Mesut Barzani birbirlerine karşı her zaman samimi, dürüst ve açık oldular. Her iki lider de ikili ilişkilerin politik, sosyal, ekonomik ve güvenlik çatısı altında gelişmesini amaçladı. Barzani, Başbakan Erdoğan'ın vizyonuna ve cesaretine hep güvendi. Bu doğrultuda şiddeti sonlandırmak pek çok cesur adım atıldı. Özellikle Irak iç politikasına ilişkin gelişmeler yani Başbakan Maliki ile aramızdaki anlaşmazlık ve Maliki'nin diktatoryal heveslerinin ilişkilerimizi daha geliştirdiği ortak noktada birleştirdiği kanısındayım.