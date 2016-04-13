Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Merkez Bankası Başkanı “yolsuzluk”tan tutuklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin “reform ve yolsuzlukla mücadele kararları” çerçevesinde, IKBY Merkez Bankası Başkanı Ethem Kerim Derviş ve bir yardımcısının tutuklandığı belirtildi.

Rudaw’da Erbil Polis Müdürü Abdülhalik Talat, Merkez Bankası’nın 2 yetkilisinin Kürdistan Bölgesi Şefaflık Kurumu’nun talebi üzerine gözaltına alındığını belirtti. Abdülhalik Talat, “Bu kişiler, vatandaşlara ait çekleri, yasadışı şekilde kullanma suçundan gözaltına alındı” dedi. Erbil Polis Sözcüsü Hogir Aziz, yaptığı açıklamada, "Kürdistan Merkez Bankası Başkanı Ethem Kerim Derviş ve bir yardımcısı hakkında, şikâyet üzerine ve savcılığın talebiyle tutuklama kararı verildi" dedi. Aziz, Ethem ve yardımcısının hükümetin banka çeklerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti.

IKBY Başkanı Barzani, daha önce bölgenin içerisindeki mali krizin aşılması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi için bazı reform adımlarının atılacağını duyurmuştu. Bu arada geçen günlerde aynı gerekçeyle 6 banka müdürü ve bazı memurlar hakkında mahkeme tarafından gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Barzani bu çerçevede liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri başta olmak üzere birçok kişinin malvarlığı hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. Irak Kürdistanı Başkanı Mesud Barzani’nin, 20 yolsuzluk dosyasını soruşturulmak üzere Kürdistan Bölgesi Temiz Eller Komisyonu’na gönderdiği bildiriliyor.