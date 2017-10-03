Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 1 Kasım'da seçime gidiyor

ERBİL, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 1 Kasım\'da hem parlamento hem de başkanlık seçimine gideceği belirtildi.

Uydudan yayın yapan Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını belirtti. Muhammed, \"Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibarıyla bir çalışma takvimi belirliyoruz. Koalisyon halinde seçime katılmak isteyen partilerin en geç 6 Ekim\'e kadar başvurularını yapması gerekiyor. 15 Ekim\'den itibaren propaganda sürecinin başlayacaktır\" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım\'da yapılması kararlaştırılırken, Mesut Barzani\'nin şu anda yürüttüğü Başkanlık görevine şimdiye kadar sadece bir kişinin aday olduğu belirtildi.