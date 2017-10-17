Irak: Kerkük'teki tüm petrol tesisleri kontrolümüzde

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük'teki tüm petrol sahalarının merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi" dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, IŞİD'in 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını almıştı.