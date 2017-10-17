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Dünya

Irak hükümeti, Kerkük'ün tamamında kontrol sağladı

Şehirde Türkmenlerin sokaklara çıkarak kutlama yaptıkları görüldü

17 Ekim 2017 00:54

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığını" bildiren bir yazaılı açıklama yaptı.

Devlet dairelerine Irak bayrağı asılması için tören yapıldığı ifade edilen açıklamada, gün içinde Peşmerge'den geri alınan bölgeler ve yerlerin isimleri sıralandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur Petrol Yatakları, K1 Askeri Üssü, elektrik santrali, Molla Abdullah Rafinerisi, Kerkük Havalimanı, Tazehurmatu Karargahı, Leylan, Dakuk, Yaycı, Tirkalan kasabalarıyla Tuzhurmatu ilçesi, Tikrit Köprüsü, Kerkük'ün güneyindeki ana karayolu ve Kerkük kent merkezinin tamamında kontrol sağlandı."

 

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