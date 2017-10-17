Irak hükümeti, Kerkük'ün tamamında kontrol sağladı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığını" bildiren bir yazaılı açıklama yaptı.

Devlet dairelerine Irak bayrağı asılması için tören yapıldığı ifade edilen açıklamada, gün içinde Peşmerge'den geri alınan bölgeler ve yerlerin isimleri sıralandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur Petrol Yatakları, K1 Askeri Üssü, elektrik santrali, Molla Abdullah Rafinerisi, Kerkük Havalimanı, Tazehurmatu Karargahı, Leylan, Dakuk, Yaycı, Tirkalan kasabalarıyla Tuzhurmatu ilçesi, Tikrit Köprüsü, Kerkük'ün güneyindeki ana karayolu ve Kerkük kent merkezinin tamamında kontrol sağlandı."