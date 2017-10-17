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Dünya

IŞİD Kerkük'e saldırdı; siviller köylerinden kaçtı

Irak ordusundan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı

17 Ekim 2017 09:36

Irak ordusu ve İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) karşı başlattığı ortak operasyon sırasında IŞİD'in de Kerkük'e saldırdığı bildirildi. IŞİD bölgedeki petrol kuyularına doğru ilerlerken köylerde bulunan siviller yerlerinden kaçtığı öğrenildi.

Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonla meşgul olmasından yararlanan IŞİD militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

IŞİD militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan IŞİD teröristleri olduğunu aktardı.

Irak ordusundan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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