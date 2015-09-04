Irak Dışişleri Bakanlığı: Türk işçilere dair ilk ipuçlarına ulaştık

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, Bağdat'ta kaçırılan 18 Türk işçiye ait ilk ipuçlarına ulaşıldığını bildirerek, "Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, Muhaberat ve Haşdi Şabi (Halk Toplulukları) komutanlığını kapsayan emniyet birimleri bizimle sürekli iletişim halindeler. Bize konuya ilişkin ilk ipuçlarına ulaştıklarını bildirdiler. Gelecek günler içinde kaçıranlara ve tutuldukları yere ulaşmamız mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cemal, "Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yla bugünkü görüşmesinde Irak hükumetinin ve emniyet güçlerinin ciddiyetini ve kararlılığını bildirdi. Öyle görünüyor ki bazı kesimler Irak-Türkiye ilişkilerini hedef almak istiyor. Irak buna izin vermeyecek" diye konuştu.