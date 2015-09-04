Dışişleri Bakanı: Irak'taki işçileri IŞİD ya da PKK'nın kaçırdığını düşünmüyoruz

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan Türk işçilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sinirlioğlu Türk işçileri kaçıranların IŞİD ya da PKK olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sinirlioğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Kim tarafından kaçırılmadığına dair değerlendirmelerimiz var. Şii bölgesinde ve DAEŞ’in o bölgeye girmediğini bildiğimizden DAEŞ olmadığına ve PKK olmadığına dair değerlendirmemiz var. Irak Başbakanı ve İçişleri Bakanı konuyu yakından takip ediyorlar ve bizim Bağdat’taki büyükelçimizle sürekli temas halindeler. Bize iletilen bilgiler bu kaçırma işleminin gerekçesinin, ya fidye ya da Irak Başbakanı İbadi’yi zor durumda bırakmak olabileceğini gösteriyor.”

Sinirlioğlu Türk işçileri kaçıranlarla ilgili, “Bizimle doğrudan bağlantıları yok, Irak makamları üzerinden takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.