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Dünya

Irak Başbakanı İbadi'den kaçırılan Türk işçiler için talimat

'Kaçırma eylemi gerçekleştirenlere terörist muamelesi yapılacak'

03 Eylül 2015 09:08

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta maskeli kişilerce kaçırılan 18 Türk işçi için kaçıranlara terörist muamelesi yapılması talimatı verdiğini söyledi. İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün (dün) Bağdat'ta kaçırma eylemi gerçekleştirenlere terörist muamelesi yapılması talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Açıklamasında yolsuzluk ve yolsuzluk yapanlara karşı mücadelede gevşek davranmama sözü veren İbadi, onların (yolsuzluk yapanlar) kendilerine dokunduğu için reformları hafife almaya ve ülkenin durumunu tehlikeye atmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkedeki makamların ve her şeyin alaşağı edilmesi için bir kampanya bulunduğunu dile getiren İbadi, kendilerinin yolsuzluk yapanları ortadan kaldırarak reforma devam edeceklerini, reformların hiç bir kimseyi hedef almadığını, milletvekilliği döneminden beri yolsuzluğun meşrulaştırılmasına karşı olduğunu aktardı.

Bağdat'ın Sadr bölgesinde önceki gece Türk müteahhitlik firmasına bağlı çalışan 18 Türk işçi, kim oldukları belirlenemeyen üniformalı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

 

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