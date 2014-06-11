Irak Dışişleri Bakanı: Musul için Kürt Yönetimi ile işbirliği yapacağız

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, AB-Arap Birliği toplantısına katılmak için bulunduğu Atina’da yaptığı açıklamada, “Bu yabancı savaşçıları temizlemek için Bağdat ile bölgesel Kürt hükümeti arasında daha yakın işbirliği olacak” dedi. Irak Dışişleri Bakanı, "Musul gibi büyük bir kentin düşmesi dramatik ancak militanların püskürtülebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Zebari, tüm Iraklı liderlere bir mesaj verdi, ülkenin karşı karşıya kaldığı bu ciddi ve ölümcül tehdide karşı birlikte durma çağrısı yaptı.

Başbakan Maliki'den gönüllü çağrısı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, "IŞİD'e Musul'da kalmasına izin vermeyeceğiz. IŞİD'e karşı savaşmak isteyenlerden gönüllü ordu kuracağız. Tüm Iraklılara IŞİD'e karşı savaşmaları için birleşme çağrısı yapıyorum. Musul'u terkeden ordu mensupları cezalandırılmalı" dedi.

Maliki, "IŞİD'e Musul'da kalmasına izin vermeyeceğiz. IŞİD'e karşı savaşmak isteyenlerden gönüllü ordu kuracağız. Tüm Iraklılara IŞİD'e karşı savaşmaları için birleşme çağrısı yapıyorum. Musul'u terkeden ordu mensupları cezalandırılmalı. İnsani yardım talebinde bulunup, yeniden otoriteyi sağlamaya çalışacağız" dedi.

Maliki olağanüstü hal talebinde bulunmuştu.

Selahaddin'e girdiler

Irak’ın ikinci büyük kentini dün ele geçiren radikal İslamcı militanlar bugün de Selahaddin kentine girdi.